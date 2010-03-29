Логотип к сайту (тематика: страны, путешествия)

Тематика сайта (страны, путешествие и отдых) putevoditel.net

В логотип должно входить слово «путеводитель» написанное по русски и графическая составляющая должна быть тематическая.

Пожелание сделать ввиде web 2.0 или около того с эффектом объема (пример Лого вебленсар.нет)

По цветам, желательно мягкие цвета, синий, голубой, белый…не приемлемо, красный желтый черный.

После выбора исполнителя вносится 100% предоплата.