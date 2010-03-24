Нужен логотип для сайта, фирменная надпись,визитка

Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры!

Идет создание сайта и мне нужна ваша помощь в разработке некоторых дополнений к нему, таких как:

Фирменная надпись (Логотип), Изображение (Логотип), Визитка, Карточка-скидка.

Бюджет небольшой - потому супер оригинальности не надо.

Сайт - http://irk-service.ru/

Лого д.б. связанное с авто и названием сайта irk-service.ru. Предположительно золотистый цвет шрифта, на сером фоне с какими-нибудь прибамбасами.

Желающие отписываемся с ценой и сроками в теме, в пм или на е-мэйл [email protected] - обсудим более детально