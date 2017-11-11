Логотип (фото профиля) для Instagram

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок262 просмотра

Создать логотип и стиль оформления фото в для частных услуг :

шугаринг, ламинирование ресниц, маникюр, наращивание ресниц

Пример логотипа во вложении.

На выходе -

логотип для аккаунта

Шаблон psd для для оформления картинок в Instagram

8 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$25
2 дня
С первого раза сделано все как нужно!) И все пожелания учтены! Человек всегда на связи, приятен в общении. Спасибо большое, обязательно поработаем еще)
Отличный заказчик быстрая проверка чёткое задание +++++

Заявки фрилансеров

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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