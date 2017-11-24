Разработать лого

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок689 просмотров
#1$60
#2$20

Наша компания реализует товары для дома: кухонные принадлежности, удобные товары для дома разных категорий. В линейке представлены как дорогие товары, так и товары средней ниши. Наши клиенты - домохозяйки, ценящие удобство и простоту использования кухонной утвари, чистоту и порядок в доме, им важно качество товара. Клиенты - люди возраста среднего и старше.

Название бренда My Home Magic. Желательно чтобы в лого присутствовали элементы магии (волшебная палочка, или звездочки, или другой вариант)

Предпочтительные цвета синий, зеленый, бирюзовый, возможны варианты. 

логотипы, которые нравятся: docs.google.com/document/d/1siPN-GI3BUfFf1SRdL9qVtm-Qo76qnYhzQDSnDS7uY4/edit

8 лет назад
tonyvasy
Тимур 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
19 дней назад
8 лет назад
#1
Очень рекомендую, профессионализм, фантазия, качество работы 5+
Спасибо. Все прошло отлично, четкая постановка задачи, приятное общение, заказчик всегда на связи. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
19 дней назад
8 лет назад
#1