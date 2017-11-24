Нужен логотип для интернет магазина цветов. по ссылке https://yadi.sk/d/srj3wund3PYtu6 пример логотипов которые более менее нравятся. Логотип нужен завтра к вечеру, поэтому приступить к работе нужно сегодня.
Разработать лого
Наша компания реализует товары для дома: кухонные принадлежности, удобные товары для дома разных категорий. В линейке представлены как дорогие товары, так и товары средней ниши. Наши клиенты - домохозяйки, ценящие удобство и простоту использования кухонной утвари, чистоту и порядок в доме, им важно качество товара. Клиенты - люди возраста среднего и старше.
Название бренда My Home Magic. Желательно чтобы в лого присутствовали элементы магии (волшебная палочка, или звездочки, или другой вариант)
Предпочтительные цвета синий, зеленый, бирюзовый, возможны варианты.
логотипы, которые нравятся: docs.google.com/document/d/1siPN-GI3BUfFf1SRdL9qVtm-Qo76qnYhzQDSnDS7uY4/edit
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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