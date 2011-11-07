Логотип городского сайта

Нужен нейтральный логотип который впишется в дизайн сайта omsk365.ru, в том числе и при использовании других цветовых схем на сайте. Помимо текста, в логотипе должна быть символика города или хотя бы что-то абстрактное.

Сначала хотелось бы увидеть карандашные наброски на бумаге. В результате хочу получить .psd файл

В комментариях обязательно оставляем ссылку на портфолио логотипов.