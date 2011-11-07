Логотип для сайта кредитного автомата размер 192Х96 в формате png плюс favicon.ico к тому-же сайту... Без фона.Интересует смысл логотипа по тематике сайта плюс его дальнейшее использование как бренда компании...
Логотип городского сайта
Нужен нейтральный логотип который впишется в дизайн сайта omsk365.ru, в том числе и при использовании других цветовых схем на сайте. Помимо текста, в логотипе должна быть символика города или хотя бы что-то абстрактное.
Сначала хотелось бы увидеть карандашные наброски на бумаге. В результате хочу получить .psd файл
В комментариях обязательно оставляем ссылку на портфолио логотипов.
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