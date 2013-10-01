Логотип под заданные требования

Необходим логотип, в идеале в векторе.

Два листочки вишни с двумя вишнями, на листочках буквы п и с, на вишнях цифры 1 и 2, вишни должны выглядеть как волейбольные мячики.

Обыгрывается название "12 п/с". Можно п/с на одном листочке, в общем, на усмотрение дизайнера.