Логотип под заданные требования

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок192 просмотра
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Необходим логотип, в идеале в векторе.

Два листочки вишни с двумя вишнями, на листочках буквы п и с, на вишнях цифры 1 и 2, вишни должны выглядеть как волейбольные мячики.

Обыгрывается название "12 п/с". Можно п/с на одном листочке, в общем, на усмотрение дизайнера.

10 лет назад
Bust_Ed
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
san-francisco
Дарья 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
В отзыве на предложение работы пользователь написал: "Создаем в 4 вариантах (стилях) на выбор. Делаем за один день Дорабатываем до совершенства." Реально к этому добавить нечего. Были предложены варианты, из них выбран понравившийся. Всего три итерации замечания/варианты. В результате получен логотип, который устраивает на 100%. Адекватная сумма, реально короткие сроки, хорошее качество исполнения. Рекомендую к сотрудничеству. Если вы точно знаете, что вам нужно - не пожалеете.
Все отлично
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