Логотип+визитка интернет магазина

Логотип для блог сайта. Объясню подробнее кандидату. Выберу по привлекательной стоимости, среди фрилансеров с более подходящими работами. Прилагаю пару лого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно создать логотип для интернет магазина, который занимается аксессуарами Apple
2. Название магазина rocket_case.
3. Логотипы должны иметь возможность без проблем, быть нанесенными на упаковку, полиграфию, фирменную документацию, водяные знаки и тому подобное.
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