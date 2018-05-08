Логотип+визитка интернет магазина

Здравствуйте. Мы бы хотели сменить логотип нашего сайта. Сайт представляет собой сервис, на котором люди задают вопросы на любые темы за деньги, а другие люди им отвечают. Хотелось бы, чтобы логотип был простой, без мелких деталей, чтобы ...