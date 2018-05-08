Логотип+визитка интернет магазина

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки273 просмотра
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1. Нужно создать логотип для интернет магазина, который занимается аксессуарами Apple

2. Название магазина rocket_case. 

3. Логотипы должны иметь возможность без проблем, быть нанесенными на упаковку, полиграфию, фирменную документацию, водяные знаки и тому подобное.

6 лет назад
guest_15208858760732
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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