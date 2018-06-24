Создание логотипов

1. Нужно создать логотип для компании, которая занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения.

2. Нужно создать логотип для линейки продукции, из сферы вертиального фарминга (освещение, узлы фертигации ...)

Логотипы должны гармонично и беспроблемно интегрироваться в уже выбраные шаблоны сайтов (ссылку на шаблоны предоставим исполнителям в индивидуальном порядке). В будущем, логотипы должны иметь возможность без проблем, быть нанесенными на упаковку, полиграфию, фирменную документацию, водяные знаки и тому подобное.

От исполнителя требуется опыт работы (портфолио); опросник собственной разработки, который будет предоставлен нам для заполнения и формирования общего видения конечного результата; готовность выполнить заказ в кратчайшие сроки.