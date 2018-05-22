Разработать уникальный логотип для учебного центра

# 1 — $ 20

Добрый вечер.

Нужен разработать уникальный логотип для автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Учебный центр "ПрофРесурс"

Компания занимается обучением и повышением квалификации специалистов в разных профессиях

Цветовая гамма на ваше усмотрение , но к более деловым цветам можно синий с белым, тут доверюсь Вашему творческому профессионализму.

Можно поиграться изобразить книгу или книгу с каской к примеру или с пером. Но можно что то свое . В общем доверюсь Вашей фантазии.

В результате хочется получить логотип в формате *.psd, *.ai, *.png (в цветном и черно-белом варианте)