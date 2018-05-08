Логотип для базы отдыха "Стрела"

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок289 просмотров
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Здравствуйте, коллеги.

Необходимо нарисовать логотип для базы отдыха. Так как название базы "Стрела", то появилась задумка обыграть это в древне/старо русском или сказочном стиле. Примерное видение в приложенном файле.

Пояснения по заданию:

1. Основное название (Стрела на Тусе) нужно сделать шрифтом, стилизованным под древне-старо русский, но при этом буквы должны хорошо читаться (есть стилизованные шрифты, в которых трудно разобрать какая буква написана), с одного взгляда. И при этом стиль должен быть очевиден.

2. Сама стрела может быть любой, но хорошо, если она будет интересной (не слишком банальной) и будет органично вписываться в общий сюжет.

3. Дополнительные надписи по кругу не знаю пока как оформить. Хотелось бы, чтобы логотип вписывался и в круг, и в квадрат (при необходимости разместить надписи рядом с основным символом).

Надеюсь на ваш профессионализм и творческий подход к заданию.

Дополнительно можно будет по итогу отрисовать готовый логотип в двух цветах и в стиле "дерево". Но это уже вишенка на торте.

В откликах прошу указывать цену на выполнение этого задания и ссылки на ваши работы (может быть похожего направления или которые вы считаете лучшими). Так же особое внимание будет уделено комментариям по заданию. Имею в виду конструктивные предложения, а не вопросы типа "А как это сделать". Все, что имею по этому заданию я подробно описала.

6 лет назад
Kseniya-789
Ксения 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
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