Нужен логотип

Требуется создать логотип. Компания занимается производством корпусной мебели( корпуса лдсп, фасады, столешницы, двери купе) . Опт, работаем с бизнесом.
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Добрый вечер! Поможете с логотипом? Нужно что-то придумать с моим именем Жулинская Юлия Анатольевна - занимаюсь экстрасенсорикой, магией, гаданием...Можно ли что-нибудь придумать вместе с этим существом на картинке)))
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