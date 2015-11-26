Нужно придумать и нарисовать лого фирмы

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок327 просмотров
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Лого должно быть простое, это самый важный критерий.

Ищу креативного выполнителя, если вы не уверены в своих творческих навыках даже не пишите, зря стараетесь.

Подробности при личном контакте.

8 лет назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$44
1 день
Лого понравилось, хороший и вежливый исполнитель.
Сотрудничеством доволен! оплата, задание, общение - все отлично!