Создание лого производственной компании (продукты питания)

Нужно создать логотип продуктовой компании, которая будет производить различные снэки (из мяса, сыра, фарша и тд).

Имидж компании: молодая,современная, быстро растущая компания.

Основные клиенты: 25-35лет, с доходом выше среднего, ведут активный образ жизни, путешествуют,

занимаются спортом, открыты ко всему новому, жизнерадостные.

Цель: сделать просто и по-деловому.

Что важно отразить: современность, динамику, активность, модность.

В логотипе нужно обыграть название компании (Intersnack Foods).

Логотип должен быть аккуратным и строгим. Можно обыграть вариант без каких-либо графических рисунков (т.е. просто название компании красивым шрифтом и на красивом фоне).

Есть образцы макетов упаковок, на которые будет ставится лого - можем выслать.