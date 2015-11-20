Создание логотипа для интернет-магазина

Здравствуйте! Необходимо сделать новый логотип на основе существующего и его цветовой гаммы. Исходника существующего логотипа нет. Бюджет 700 рублей, так как сайт делаем сами и для своего маленького цеха. Подробное задание в приложенном файле. [b]ВНИМАНИЕ! Исходник нужно предоставить в формате ...