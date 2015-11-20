Создание логотипа для интернет-магазина

Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок251 просмотр
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Здравствуйте. Требуется создание лого для магазина ювелирной тематики. В заявках указывайте сроки и стоимость. 

8 лет назад
rasteq
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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