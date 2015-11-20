Создание логотипа для интернет-магазина

Нужен дизайн логотипа Компания Дикий Дом Занимается строительством деревянных домов (коттеджей). Логотип нужен только один) 110$ победителю. Логотип будет использоваться на сайте, визитках, табличках, плакатах, одежде и пр., поэтому все требования, обычно предъявляемые к логотипам стоит соблюсти. В частности ...
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Здравствуйте. Требуется создание лого для магазина ювелирной тематики. В заявках указывайте сроки и стоимость.
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