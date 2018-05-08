Обновить логотип

Всем доброго дня!

Требуется обновить имеющийся логотип http://joxi.ru/brRLLpVfJjn3O2 сделать полностью плоским, возможно сделать как будто нарисован, возможно, только контур с линией, без внутренних очертаний..шрифт точно с засечками, но без 3д

логотип для сайта-визитки юридической компании

UPDATE!!

На рисунке должен быть именно флорентийский лев (символ непрерывности традиций европейской архитектуры и величия города) как по ссылке выше, обязательно должен быть именно контур и горизонтальные линии по бокам, но при этом чтобы толщина линий была разная, как бы росчерком калиграфиста, где-то толще, где-то тоньше, чтобы было впечатление, что его нарисовали от руки, схематичный рисунок человека с красивым почерком.

может быть несколькими линиями, при этом повторяя изначальный контур.. возможно при этом понадобится изменить шрифт.. тут на ваше усмотрение