Обновить логотип

$6
Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок232 просмотра
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Всем доброго дня! 

Требуется обновить имеющийся логотип http://joxi.ru/brRLLpVfJjn3O2 сделать полностью плоским, возможно сделать как будто нарисован, возможно, только контур с линией, без внутренних очертаний..шрифт точно с засечками, но без 3д

логотип для сайта-визитки юридической компании

UPDATE!!

На рисунке должен быть именно флорентийский лев (символ непрерывности традиций европейской архитектуры и величия города) как по ссылке выше, обязательно должен быть именно контур и горизонтальные линии по бокам, но при этом чтобы толщина линий была разная,  как бы росчерком калиграфиста,  где-то толще, где-то тоньше, чтобы было впечатление, что его нарисовали от руки, схематичный рисунок человека с красивым почерком.

может быть несколькими линиями, при этом повторяя изначальный контур.. возможно при этом понадобится изменить шрифт.. тут на ваше усмотрение

6 лет назад
itpoint
Павел 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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