Обновить логотип

Логотип для блог сайта. Объясню подробнее кандидату. Выберу по привлекательной стоимости, среди фрилансеров с более подходящими работами. Прилагаю пару лого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
Требуется обновить имеющийся логотип http://joxi.ru/brRLLpVfJjn3O2 сделать полностью плоским, возможно сделать как будто нарисован, возможно, только контур с линией, без внутренних очертаний..шрифт точно с засечками, но без 3д
логотип для сайта-визитки юридической компании
UPDATE!!
На рисунке должен быть именно флорентийский лев (символ непрерывности традиций европейской архитектуры и величия города) как по ссылке выше, обязательно должен быть именно контур и горизонтальные линии по бокам, но при этом чтобы толщина линий была разная, как бы росчерком калиграфиста, где-то толще, где-то тоньше, чтобы было впечатление, что его нарисовали от руки, схематичный рисунок человека с красивым почерком.
может быть несколькими линиями, при этом повторяя изначальный контур.. возможно при этом понадобится изменить шрифт.. тут на ваше усмотрение
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется освежить существующий логотип и на его основании разработать некоторые элементы корпоративного стиля: - круглая печать - флаг/баннерЗавершен6 лет назад
- $30
1. Нужно создать логотип для интернет магазина, который занимается аксессуарами Apple 2. Название магазина rocket_case. 3. Логотипы должны иметь возможность без проблем, быть нанесенными на упаковку, полиграфию, фирменную документацию, водяные знаки и тому подобное.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Imadeos productions. Что-то в стиле заставок сериала Сверхъестественное. С горящими крыльями.Завершен6 лет назад
1. Нужно создать логотип для компании, которая занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения. 2. Нужно создать логотип для линейки продукции, из сферы вертиального фарминга (освещение, узлы фертигации ...) Логотипы должны гармонично и беспроблемно интегрироваться в уже выбраные ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте, коллеги. Необходимо нарисовать логотип для базы отдыха. Так как название базы "Стрела", то появилась задумка обыграть это в древне/старо русском или сказочном стиле. Примерное видение в приложенном файле. Пояснения по заданию: 1. Основное название (Стрела на Тусе) ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим фирменный логотип. Исходные данные:- компания называется ООО ЦЕНТАВР - вид деятельности: бурение (горизонтальное направленное бурение - сокращенно ГНБ)Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Добрый вечер. Нужен разработать уникальный логотип для автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Учебный центр "ПрофРесурс" Компания занимается обучением и повышением квалификации специалистов в разных профессиях Цветовая гамма на ваше усмотрение , но к более деловым цветам можно ...Завершен6 лет назад
- $15
Здравствуйте. Мы бы хотели сменить логотип нашего сайта. Сайт представляет собой сервис, на котором люди задают вопросы на любые темы за деньги, а другие люди им отвечают. Хотелось бы, чтобы логотип был простой, без мелких деталей, чтобы ...Завершен6 лет назад
- $25
И мне и клиенту нравится идея с рукой в жесте ОКЕЙ вместо последней буквы "О". Но исполнение выглядит дёшево, по-детски, лажово. А нужен логотип серьёзного взрослого Эвент-агентства (проведение свадеб, корпоративных мероприятий, праздников). Короче, нужен ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ лого, ...Завершен6 лет назад