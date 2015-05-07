Наш ресторан проходит процедуру ребрендинга без смены названия. Называется Авиатор. Новый ремонт выполнен в стиле Лофт. Решили рассмотреть разные варианты новых логотипов. В приложении частично заполненный бриф + вариант как возможно может выглядеть ...
Odnaklassika
приветствую, мне нужен логотип или фирменное написание, odnaklassika основное направление женская классическая одежда,,,
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