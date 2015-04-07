Отрисовать лого

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Завершен1 заявка134 просмотра

Отрисовать лого в векторе.

Формат выходного файла: cdr До 11 версии и ai до cs2.

Работа срочная!

10 лет назад
zimia
47 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена оперативно и грамотно
Хороший заказчик. Рекомендую. Рад буду сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад

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