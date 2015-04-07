Нарисовать логотип магазина в кореле из изображения png и добавить контактную информацию магазина, для размещения на пакетах типа майка. подробности в письме.
Отрисовать лого
Отрисовать лого в векторе.
Формат выходного файла: cdr До 11 версии и ai до cs2.
Работа срочная!
Выбранный исполнитель
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