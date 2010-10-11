Приватно для Восток Ольги

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка103 просмотра
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Логотип сайта знакомств

13 лет назад
ezz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 часов назад
13 лет назад
$20
3 дня
Увидев отличные работы в портфолио, решил обратиться к Ольге. Как и ожидал, результат меня полностью удовлетворил.
Прелестно посотрудничали. С первого выстрела удалось попасть в пожелания заказчика. Оплата мгновенная. Благодарю и рекомендую к сотрудничеству! 10 баллов!
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