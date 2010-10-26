Разработать логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен71 заявка2999 просмотров
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#1$10

Требуется создать логотип компании занимающейся рекламой, интернет маркетингом. Название: RuMediaGroup. Rumedia одним словом обязательно, Group можно отдельно.

13 лет назад
adronrom
Андрей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
#1
Сделала логотип очень быстро и качественно. Рекомендую.
Замечательный заказчик! Честный и порядочный. Очень понравилось вместе работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
#1
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