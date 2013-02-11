Разработать логотип для интернет-издания

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка127 просмотров
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Нужно разработать логотип для Интернет издания, а так же подобрать цветовую гамму и шрифт.

11 лет назад
Reverent1985
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Елена справилась с задачей на 10 балов! Молодец! Буду и дальше сотрудничать с ней.
Как всегда все на высшем уровне!!!
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