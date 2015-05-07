Разработать логотип сайта и favicon

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Закрыт54 заявки363 просмотра

Для нового сайта kudainvestiruem.ru требуется:

1. Разработать логотип сайта

Бриф в приложенном файле.

2. Сделать favicon

Favicon должна быть броской (возможно яркие цвета), чтобы выделяться в результатах поиска. Связь с логотипом желательна.

10 лет назад
mal_ina
Ирина 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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