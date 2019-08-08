Разработка фирменного логотипа.

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Закрыт41 заявка1043 просмотра

Необходимо придумать полностью концепцию логотипа и отрисовать его. Логотип должен выглядеть максимально серьёзно и строго, и ни в коем случае не похож на другие. Логотип будет использоваться во многих сферах, поэтому должен быть универсальным. Цена за срочность.

6 лет назад
Settle404
Сергей 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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