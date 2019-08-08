Задача: разработать логотип компании Сфера деятельности: разработка шифровального оборудования На что опираемся: графическая узнаваемость, надежность, долговечность, солидность Типы логотипа: знак интегрированный в начертание, знак отдельно, начертание отдельно Логотип должен ...
Разработка фирменного логотипа.
Необходимо придумать полностью концепцию логотипа и отрисовать его. Логотип должен выглядеть максимально серьёзно и строго, и ни в коем случае не похож на другие. Логотип будет использоваться во многих сферах, поэтому должен быть универсальным. Цена за срочность.
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