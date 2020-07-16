Разработка логотипа

Антон - профессионал! Варианты логотипов были проработаны, у каждого варианта прослеживается своя идея и посыл. Тем самым поставил на в затруднительное положение с выбором )) За коммуникацию отдельное спасибо. Антон, очень рад, что выбрали именно вас для реализации задачи. Рекомендую!