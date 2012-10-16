Требуется обновить (как минимум подправить старый, как максимум сделать новый) логотип для группы. Нужен человек, который сразу понимает в теме и знает как должны выглядеть логотипы thrash metal команд. Название на русском языке. Старый ...
Шрифт для логотипа
Нужно найти шрифт (искал - не нашёл), либо если он уникальный изменить написанное с
Саша и Маша
на
Сашко та Марічка
Выбранный исполнитель
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