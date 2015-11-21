Создать контур-логотип для штампа на основе предложеных материалов

$2
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки164 просмотра
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Создать контур-логотип для круглого штампа на основе предложены материалов в формате *.psd. Размер 40x40 мм или больше при возможности корректного масштабирования.

Сделать нужно как на эскизе или лучше, но по согласованию.(эскиз - это всего лишь образец желаемого шрифта, рассмотрю варианты). Корона под углом в виде хорошо детализированного контура. Дополнительные вопросы, пожалуйста, на почту.

8 лет назад
pollloid
Юрий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$5
1 день
Александр отлично выполнил свою работу! Очень профессионально и в опережение сроков. Результатом доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень хороший заказчик, точно знает что хочет, правки в рамках проекта, работал с удовольствием. РЕКОМЕНДУЮ!
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