Создать контур-логотип для штампа на основе предложеных материалов

Создать контур-логотип для круглого штампа на основе предложены материалов в формате *.psd. Размер 40x40 мм или больше при возможности корректного масштабирования.

Сделать нужно как на эскизе или лучше, но по согласованию.(эскиз - это всего лишь образец желаемого шрифта, рассмотрю варианты). Корона под углом в виде хорошо детализированного контура. Дополнительные вопросы, пожалуйста, на почту.