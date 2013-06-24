логотип для сайта о беременности без тз. желательно исполнитель девушка. единственное условие цвет:розовый,голубой. Сайт detenok.info
Стильный логотип
Уважаемые фрилансеры, необходимо разработать стильный логотип для компании AZIZ натяжные потолки или AZIZA натяжные потолки.
Требования к логотипу:
- стильный
- яркий
- запоминающийся.
Победитель конкурса
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