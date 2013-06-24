Стильный логотип

Привет дизайнеры, всех с праздниками!) Задача несложная. Есть "логотип". Кубик с пиктограммой. Этот самый кубик мы оставляем, а вот домик нужно подкорректировать. Придать солидности чтоли, сейчас он несерьезный.. детский. Возможно вообще его переделать, ...