Стильный логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен39 заявок3434 просмотра
#1$100

Уважаемые фрилансеры, необходимо разработать стильный логотип для компании AZIZ натяжные потолки или AZIZA натяжные потолки.

Требования к логотипу:

- стильный

- яркий

- запоминающийся.

12 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

Победитель конкурса

Kitoska
Никита 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Kitoska
Никита 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Изменить картинку

    Привет дизайнеры, всех с праздниками!) Задача несложная. Есть "логотип". Кубик с пиктограммой. Этот самый кубик мы оставляем, а вот домик нужно подкорректировать. Придать солидности чтоли, сейчас он несерьезный.. детский. Возможно вообще его переделать, ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип + визитка

    $50

    Необходимо разработать логотип и визитку для информационно-поискового портала в сфере ресторанного бизнеса. Требования к логотипу: — Уникальность — Полное отражение тематики сайта — Соответствие цветовой гамме — Читабельность ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поправить векторную иконку

    $5

    С наступающим праздником! Имеется иконка в векторе — см. прикрепленный файл (файл .eps предоставляется). Что нужно сделать: - пациента положить более горизонтально - выпрямить ноги пациенту От ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для проекта

    Нужен логотип для спортивного проекта. Проект посвящен молодежному и детскому спорту (в значительной степени дворовому, общему, при этом не отрицая профессионального, и ему тоже способствуя). В проекте возможно будут в качестве "лиц" выступать известные российские ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа для строительной фирмы

    Требуется разработка логотипа для строй-фирмы ООО "Монтаж Техника". Основной вид деятельности - строительства зданий. Фирменной айдентики нет. Лого нужно в векторах. Пожелания клиента по лого - "красивый и стильный. Максимум 3 цвета." ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад