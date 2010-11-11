Требуются профессиональные дизайнеры

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок522 просмотра
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В нашу команду требуются дизайнеры ПРОФЕССИОНАЛЫ по специализациям логотипы, полиграфическая продукция, иллюстрации, свободно владеющие программами CorelDraw, Photoshop, InDesidn, Illustrator. Для иллюстраторов обязательное требование умение рисовать карандашные эскизы-наброски. Обязательно знание не только программ, но и технических требований к печатной продукции.

Креативность, умение работать в команде, коммуникабельность, опыт и желание достигнуть высоких результатов.

Заявки и ссылки на ваше портфолио отавляте только на этом сайте (в личку не писать).

При желание официальное трудоустройство. Оплата достойная.

Без портфолио не рассматриваются заявки!!!!!

13 лет назад
nadya_la
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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