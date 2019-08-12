Необходима консультация по маркетинговой оценке продвижения сервиса маркетплейса. Опыт успешного продвижения сервисов с посещаемостью 10к+ в сутки обязателен.
Маркетолог для следующего проекта
На сегодняшний день существует сайт по оказанию юридических услуг, который ориентирован на немецкую публику.
Также существует домен в ruzona.ru на который планируется разместить сайт, внешне похожий на уже существующий немецкий, но с перечнем услуг направленных на привлечение обеспеченных клиентов из России, Украины, Кахахстана (ФИРМЫ И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА).
Целевой аудиторией для нижеперечилсенных услуг должны являться состоятельные предприниматели из России, Украины и Казахстана:
- защита имущества и активов за пределами России, Украины, Казахстана,
- международный арбитраж,
- учреждение компании за границей,
- получение второго гражданства и паспортов,
- учреждение трастов и фондов.
Также на данном сайте должны быть представлены услуги как
1. учреждение компаний в России и их последующее сопровождение
Целевой аудиторией для данных услуг должны быть немецкие компании, которые ориентируются на рынки России, Украины, Казахстана. Соответсвующие тексты на немецком языке предоставим.
Учитывая вышеизложенное, на новом домене необходимо разработать платформу для привлечения вышеуказанных целевых аудиторий, на основании уже существующего немецкого сайта.
Заявки фрилансеров
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