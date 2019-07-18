Здравствуйте, есть 19 доменов по которым нужно выгрузить этот отчет https://take.ms/jucLK Предлагайте цену за услугу.
Позиционирование и разработка бренда
Необходимо разработать стратегию позиционирования – определение того, как бренд должен восприниматься покупателями и отражаться в их представлении.
На основании позиционирования необходимо построить бренд (в том числе имя, слоган, логотип).
Разработать сайт.
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