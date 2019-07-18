Позиционирование и разработка бренда

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт5 заявок165 просмотров

Необходимо разработать стратегию позиционирования – определение того, как бренд должен восприниматься покупателями и отражаться в их представлении. 

На основании позиционирования необходимо построить бренд (в том числе имя, слоган, логотип). 

Разработать сайт. 

6 лет назад
gluhovart
Артем 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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