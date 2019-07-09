Необходимо найти 200 информационных партнеров для деловой конференции и сгенерировать трафик на сайт через анонсы на ресурсах партнеров, e-mail рассылки и баннеры. Задача: Найти потенциальных информационных партнеров для деловой конференции, сформировать базуПровести ...
ТЗ для Лендинга – написание технического задания для копирайтера, диза
Добрый день, для одного из наших клиентов необходимо разработать задание на лендинг. Тематика – "Доработка и техническая поддержка интернет-сайтов на 1с-битрикс". Необходимо проанализировать анкету с исходной информацией от клиента, изучить кейсы конкурентов, изучить спрос и на основании этой информации разработать техническое задание для разработки лендинга. ТЗ должно быть простым и понятным и разделяется на следующие составляющие: 1) общая информация о задаче 2) задание дизайнеру 3) задание копирайтеру 4) задание программисту. Объем – максимум 3 страницы в google doc шрифтом 10-11. Готовы обсуждать. Стоимость на которую ориентируемся – 500 руб. Оплата по факту, тк проект мелкий. Срок: до 3 дней. Форма оплаты: WMR, ЯД, Qiwi, Пластиковые карты рос и иностр банков.
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