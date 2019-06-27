Протестировать спрос на услугу

Задача - понять спрос из России на сельский туризм в Армении. Проживание на ферме и различные активности связанные с этим (пасти скот, доить корову, ухаживать за лошадьми, участвовать в изготовлении сыра и т.д.). Дополнительно понять, если есть интерес, то какие деньги люди готовы за подобное платить