Маркетинговый анализ

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Закрыт9 заявок237 просмотров

Всем привет! 

Необходимо сделать маркетинговый анализ рынка по нескольким направлениям (аренда футбольных полей, строительные услуги и продажа строительных материалов). Анализ нужно сделать очень качественно и в срок. Ожидаем получить рекомендации и предложения реально работающие. Анализ должен быть в цифрах и также должно быть предложения по продвижению (маркетинг).  Необходимо показать преимущество конкурентов, возможные новые каналы продвижения, анализ соц сетей и т.д. Рынок Казахстан

Ждем от Вас Ваши предложения.

С уважением,

Сырым 

6 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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