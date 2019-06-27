Всем привет!

Необходимо сделать маркетинговый анализ рынка по нескольким направлениям (аренда футбольных полей, строительные услуги и продажа строительных материалов). Анализ нужно сделать очень качественно и в срок. Ожидаем получить рекомендации и предложения реально работающие. Анализ должен быть в цифрах и также должно быть предложения по продвижению (маркетинг). Необходимо показать преимущество конкурентов, возможные новые каналы продвижения, анализ соц сетей и т.д. Рынок Казахстан

Ждем от Вас Ваши предложения.

С уважением,

Сырым