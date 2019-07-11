Анализ лендинга. Дальнейшие рекомендации

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Завершен6 заявок269 просмотров

Провести плотный анализ лендинга и дать свои экспертные рекомендации - превратить лендинг в продающий. 

Составить прототип и смысловую составляющую - продающий текст. Дизайн и верстка не нужна. Делаем сами на конструкторе.  

6 лет назад
petrova_eugenie
Евгения 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Milene
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Получила от Елена объемный маркетинговый анализ, все моменты были раскрыты полностью, в анализе отражена логическая сцепка блоков, все по делу. Благодарю и рекомендую! Совместно работаем и дальше, в данный момент уже над прототипом)
Евгения всегда на связи, быстро отвечает на вопросы по проекту, дает нужную информацию. Никаких проблем по оплате и коммуникации. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Milene
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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