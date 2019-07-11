Необходимо найти 200 информационных партнеров для деловой конференции и сгенерировать трафик на сайт через анонсы на ресурсах партнеров, e-mail рассылки и баннеры. Задача: Найти потенциальных информационных партнеров для деловой конференции, сформировать базуПровести ...
Анализ лендинга. Дальнейшие рекомендации
Провести плотный анализ лендинга и дать свои экспертные рекомендации - превратить лендинг в продающий.
Составить прототип и смысловую составляющую - продающий текст. Дизайн и верстка не нужна. Делаем сами на конструкторе.
Выбранный исполнитель
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