Необходимо найти 200 информационных партнеров для деловой конференции и сгенерировать трафик на сайт через анонсы на ресурсах партнеров, e-mail рассылки и баннеры. Задача: Найти потенциальных информационных партнеров для деловой конференции, сформировать базуПровести ...
Тайный покупатель в Грузии
Ищу тайных покупателей в пяти городах: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Боржоми и Гудаури. Обязательно владельцев iPhone.
Оплата 12-14 лари заточку, но не менее 45 лари за проект. В среднем получается от 360 до 600 лари. Все точки в пределах города.
Что нужно сделать:
- Пройти по нескольким торговым точкам Вашего города по полученному от нас списку адресов и выполнить небольшое задание по инструкции с помощью вашего смартфона, заполнить чеклист. Торговые точки - это торговые сети (пример: Nicora, Spar, Carrefour), кафе (пример: McDonalds, DonkeyDonuts), аптеки (PSP, GPC), заправки (Wissol, Gulf), а так же почта, метро и некоторые рестораны, расположенные в черте города.
- На расходы тайного покупателя будет выдано от 2,5-5 лари на точку до 44,4-48,8 лари для более люксовых сетей. Покупки остаются Вам.
- По каждой торговой точке здесь, на платформе, нужно заполнить короткий отчет о всем процессе тестирования: статус платежа (успешно / нет), данные по торговой точке, несколько вопросов по процессу платежа.
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