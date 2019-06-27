Тайный покупатель в Грузии

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрытнет заявок185 просмотров

Ищу тайных покупателей в пяти городах:  Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Боржоми и Гудаури. Обязательно владельцев iPhone.

Оплата 12-14 лари заточку, но не менее 45 лари за проект. В среднем получается от 360 до 600 лари. Все точки в пределах города.

Что нужно сделать:

  • Пройти по нескольким торговым точкам Вашего города по полученному от нас списку адресов и выполнить небольшое задание по инструкции с помощью вашего смартфона, заполнить чеклист. Торговые точки - это торговые сети (пример: Nicora, Spar, Carrefour), кафе (пример: McDonalds, DonkeyDonuts), аптеки (PSP, GPC), заправки (Wissol, Gulf), а так же почта, метро и некоторые рестораны, расположенные в черте города.
  • На расходы тайного покупателя будет выдано от 2,5-5 лари на точку до 44,4-48,8 лари для более люксовых сетей. Покупки остаются Вам.
  • По каждой торговой точке здесь, на платформе, нужно заполнить короткий отчет о всем процессе тестирования: статус платежа (успешно / нет), данные по торговой точке, несколько вопросов по процессу платежа.
6 лет назад
xeniavesenia
Ксения 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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