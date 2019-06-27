Собрать базу компаний для холодных звонков

Собрать базу для обзвона на предмет продажи услуг студии интернет маркетинга (создание и продвижение сайтов) Интересуют компании производители строительных материалов, продавцы строительных материалов, производители и продавцы оборудования, а так же оптовые торговые кампании и любые компании сектора B2B. Регион Санкт-Петербург и Ленинградская область. Источники: Дубль ГИС, Яндекс карты, Авито, Гугл бизнес. Если есть какие то идеи по источникам готов рассмотреть. Дублей не должно быть. Формат - для заливки в скорозвон. Главное чтобы база была точной и актуальной. При неактуальности более 20 процентов больше не закажем и отразим этот факт в отзыве. Необходимо направить пробно несколько организаций для проверки качества перед тем как назначу исполнителем.