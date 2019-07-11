Партнерка для дропшиппинга

Добрый день. Пожалуйста подскажите хорошую, желательно проверенную партнерку для дропшиппинга (с интерфейса личного кабинета, которой

можно без проблем выгрузить все товары на свой ИМ и получать % с

продажи). Товары могут быть самими разными.

Мы ищем партнерку в которой объединены товары многих поставщиков и можно

выгрузить все их товары на свой ИМ, без заключения договоренностей о

реализации продукции с каждым поставщиком по отдельности, что займет

колоссальное кол-во времени.

За совет – заплатим.