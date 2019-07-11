Партнерка для дропшиппинга

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрытнет заявок126 просмотров

Добрый день. Пожалуйста подскажите хорошую, желательно проверенную партнерку для дропшиппинга (с интерфейса личного кабинета,  которой

можно без проблем выгрузить все товары на свой ИМ и получать % с

продажи). Товары могут быть самими разными.

Мы ищем партнерку в которой объединены товары многих поставщиков и можно

выгрузить все их товары на свой ИМ, без заключения договоренностей о

реализации продукции с каждым поставщиком по отдельности, что займет

колоссальное кол-во времени.

За совет – заплатим.

6 лет назад
TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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