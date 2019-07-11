Нужен человек, который смог бы раскрутить книгу на сайте Amazon. Книга довольно популярна в России, мы выходим на международный рынок.
Партнерка для дропшиппинга
Добрый день. Пожалуйста подскажите хорошую, желательно проверенную партнерку для дропшиппинга (с интерфейса личного кабинета, которой
можно без проблем выгрузить все товары на свой ИМ и получать % с
продажи). Товары могут быть самими разными.
Мы ищем партнерку в которой объединены товары многих поставщиков и можно
выгрузить все их товары на свой ИМ, без заключения договоренностей о
реализации продукции с каждым поставщиком по отдельности, что займет
колоссальное кол-во времени.
За совет – заплатим.
Заявки фрилансеров
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