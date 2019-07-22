Продукт-ресерчер для маркетинговых исследований

Ищу специалиста для сотрудничества на длительный срок. В ваши обязанности будет входить поиск лучших продуктов для составления статей-рейтингов на наш сайт (например "20-ка лучших холодильников", "ТОП-15 лучших автомобильных шин" и т.п.). Важно, чтобы вы могли читать по английски и использовать информацию с англоязычных сайтов для своего ресерча.

Работа удаленная, по таймеру (используем monitask), оплата 180 р/час (или эквивалент в гривнах) прямым переводом на карту (комиссии за перевод на мне, в Украину тоже переводим). Занятость 20-40 часов в неделю (решаете сами сколько, главное, чтобы вы попадали в этот промежуток).

Решение о найме будет приниматься по результатам выполнения вами тестового задания (нужно будет найти лучшие продукты для 4-х рейтингов). Придется потратить час-два, но нам оно необходимо для оценки кандидатов. От качества выполненного теста будет зависеть кого мы возьмем на эту позицию.