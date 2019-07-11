Раскрутка книги на Amazon

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужен человек, который смог бы раскрутить книгу на сайте Amazon. Книга довольно популярна в России, мы выходим на международный рынок.

6 лет назад
guest_15645769719288
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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