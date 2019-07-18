Email рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт2 заявки141 просмотр

нужен человек который профи в Емаил маркетинге.Задача: из моего аккаунта в юнисендере делать каждый день, по разным базам Емаил рассылки.

Нужно будет составлять контент план.

Шаблоны писем для рассылки

Отправлять письма по базам.

Чистить базы

Собирать новые базы(самостоятельно или через стороннего исполнителя)

присылать отчеты

Улучшать конверсию по рассылкам.

Сколько будут стоить такие услуги у Вас?

6 лет назад
Khromychkin
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров