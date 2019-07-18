Добрый день, коллеги. ЕСТЬ сайт частного адвоката, у адвоката 9 специализаций, т.е. 9 видов дел, по которым он работает: – Гражданские дела, – Жилищные споры, – ...
Email рассылки
нужен человек который профи в Емаил маркетинге.Задача: из моего аккаунта в юнисендере делать каждый день, по разным базам Емаил рассылки.
Нужно будет составлять контент план.
Шаблоны писем для рассылки
Отправлять письма по базам.
Чистить базы
Собирать новые базы(самостоятельно или через стороннего исполнителя)
присылать отчеты
Улучшать конверсию по рассылкам.
Сколько будут стоить такие услуги у Вас?
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