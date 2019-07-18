Email рассылки

нужен человек который профи в Емаил маркетинге.Задача: из моего аккаунта в юнисендере делать каждый день, по разным базам Емаил рассылки.

Нужно будет составлять контент план.

Шаблоны писем для рассылки

Отправлять письма по базам.

Чистить базы

Собирать новые базы(самостоятельно или через стороннего исполнителя)

присылать отчеты

Улучшать конверсию по рассылкам.

Сколько будут стоить такие услуги у Вас?