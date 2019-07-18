Разработать прототипы посадочных страниц для сайта адвоката

Добрый день, коллеги.

ЕСТЬ сайт частного адвоката, у адвоката 9 специализаций, т.е. 9 видов дел, по которым он работает:

– Гражданские дела,

– Жилищные споры,

– Дела по разделу имущества,

– и прочие.

Каждая специализация будет представлена на отдельной посадочной странице.

НУЖНО разработать прототипы для данных посадочных страниц, с текстами.

На данный момент собрано всё необходимое СЯ и настроена компания в Яндекс.Директе.

СЯ разделено по специализациям и группам. Список – прилагаю.

Про сайт:

Собран на WordPress на тематическом шаблоне с Visual Composer.

Реализован скрипт подмены заголовков через GTM, можно настроить подмены для текстов и иных блоков.

ПРОШУ обязательно (!) указать в ответе:

1) Примеры прототипов подобного формата.

2) Лучше сделать отдельный прототип на каждую специализацию или достаточно будет разработать общий прототип-шаблон для всех специализаций?

3) В какой программе или сервисе Вы создаете прототипы?

4) Вы пишите тексты сами или можете выдать ТЗ для копирайтера или предложите иной вариант?

5) Бюджет и сроки?

6) Этапы работы и оплаты?