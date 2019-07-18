Необходимо сделать прогон по трастовым аккаунтам твиттера (около 15-20 штук) 3 сайтов по бетону. в каждом из низ по 8 ключей. По итогам предоставить отчет. (пример отчета предоставить в предложении).
Разработать прототипы посадочных страниц для сайта адвоката
Добрый день, коллеги.
ЕСТЬ сайт частного адвоката, у адвоката 9 специализаций, т.е. 9 видов дел, по которым он работает:
– Гражданские дела,
– Жилищные споры,
– Дела по разделу имущества,
– и прочие.
Каждая специализация будет представлена на отдельной посадочной странице.
НУЖНО разработать прототипы для данных посадочных страниц, с текстами.
На данный момент собрано всё необходимое СЯ и настроена компания в Яндекс.Директе.
СЯ разделено по специализациям и группам. Список – прилагаю.
Про сайт:
Собран на WordPress на тематическом шаблоне с Visual Composer.
Реализован скрипт подмены заголовков через GTM, можно настроить подмены для текстов и иных блоков.
ПРОШУ обязательно (!) указать в ответе:
1) Примеры прототипов подобного формата.
2) Лучше сделать отдельный прототип на каждую специализацию или достаточно будет разработать общий прототип-шаблон для всех специализаций?
3) В какой программе или сервисе Вы создаете прототипы?
4) Вы пишите тексты сами или можете выдать ТЗ для копирайтера или предложите иной вариант?
5) Бюджет и сроки?
6) Этапы работы и оплаты?
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