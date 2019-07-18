Разработать прототипы посадочных страниц для сайта адвоката

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт1 заявка187 просмотров

Добрый день, коллеги. 

  

ЕСТЬ сайт частного адвоката, у адвоката 9 специализаций, т.е. 9 видов дел, по которым он работает: 

  – Гражданские дела, 

  – Жилищные споры, 

  – Дела по разделу имущества, 

  – и прочие. 

Каждая специализация будет представлена на отдельной посадочной странице. 

НУЖНО разработать прототипы для данных посадочных страниц, с текстами. 

На данный момент собрано всё необходимое СЯ и настроена компания в Яндекс.Директе. 

СЯ разделено по специализациям и группам. Список – прилагаю. 

Про сайт:   

Собран на WordPress на тематическом шаблоне с Visual Composer. 

Реализован скрипт подмены заголовков через GTM, можно настроить подмены для текстов и иных блоков. 

ПРОШУ обязательно (!) указать в ответе: 

  1) Примеры прототипов подобного формата. 

  2) Лучше сделать отдельный прототип на каждую специализацию или достаточно будет разработать общий прототип-шаблон для всех специализаций? 

  3) В какой программе или сервисе Вы создаете прототипы?  

  4) Вы пишите тексты сами или можете выдать ТЗ для копирайтера или предложите иной вариант?  

  5) Бюджет и сроки?  

  6) Этапы работы и оплаты? 

WordPress
6 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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