Требуется раскрутить проект (бюджет на месяц)

$461
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт7 заявок196 просмотров

Разработали с коллегами новый стартап. Схему обкатали на первых посетителях/клиентах. Готовы к серьезной раскрутке.

Интересует регулярная раскрутка проекта среди целевой аудитории. В качестве вводного сообщения расскажите о вашем последнем опыте привлечения клиентов. В свою очередь мы введем вас в курс дела.

6 лет назад
freelance3025
Никита 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров