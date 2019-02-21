Написать аналитический обзор

1. Аналитический обзор

1.1. Понятие и характеристика социальных сетей (?виды, особенности, статистика пользователей, популярности, специфика взаимодействия пользователей, т.е. общие вопросы и т.п.)

1.2. Особенности продвижения в социальных сетях

1.3. Обзор Интернет-сервисов для продвижения в социальных сетях (мы выделили типы ПО (например, для постинга, для сегментации, для сбора семантического ядра и т.п., а в каждом типе показали по 2-3-?5 популярных в настоящее время сервисов, со ссылкой на авторитетный источник)

Нужен аналитический обзор по трем пунктам. 7-8 страниц на каждый. текст должен быть уникальным( точнее пройти антиплагиат eTXT)