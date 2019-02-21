Написать аналитический обзор

требуется раскрутить рекламный поток для мини отеля. 1. раскрутка на уже имеющихся площадках бронирования, выведение в топ. или 2. предложите свои инструменты для эффективного развития рекламного потока мини-отеля.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Аналитический обзор
1.1. Понятие и характеристика социальных сетей (?виды, особенности, статистика пользователей, популярности, специфика взаимодействия пользователей, т.е. общие вопросы и т.п.)
1.2. Особенности продвижения в социальных сетях
1.3. Обзор Интернет-сервисов для продвижения в социальных сетях (мы выделили типы ПО (например, для постинга, для сегментации, для сбора семантического ядра и т.п., а в каждом типе показали по 2-3-?5 популярных в настоящее время сервисов, со ссылкой на авторитетный источник)
Нужен аналитический обзор по трем пунктам. 7-8 страниц на каждый. текст должен быть уникальным( точнее пройти антиплагиат eTXT)
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