[iOS] Добавить in-app purchases

Добрый

Есть игра по типу http://itunes.apple.com/us/app/champion-archer-lite/id331255811?mt=8

и хочу в магазин добавить in-app purchases

а так-же хотелось в этот проект http://itunes.apple.com/us/app/champion-archer-shoot-the/id434128161?mt=8 сделать in-app purchases для левелов.

интересует цены отдельно.

прошу тех которые будут делать один проект по пол года не писать, надо все сделать в течении макс 3 недель.

спасибо