Bluetooth

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Закрыт1 заявка227 просмотров

• Необходимо написать инструкцию как на Ubuntu через командную строку передать файл на устройство зная его мак адрес.

• Должна быть возможность отправлять файлы на:

-обычные телефоны

-смартфоны

-iPhone

-Android

-Notebooks/netbooks (Windows/Linux/Mac)

• Важно! Пинкод на компьютере с которого отправляется файл, запрашиваться не должен. Допускается вариант — когда пинкод надо ввести только на устройстве на которое идет пересылка файла. Например при каждом подключении всегда надо ввести один и тот же пинкод, к примеру «1111».

AndroidLinuxUbuntu
13 лет назад
future_tech
42 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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