• Необходимо написать инструкцию как на Ubuntu через командную строку передать файл на устройство зная его мак адрес.

• Должна быть возможность отправлять файлы на:

-обычные телефоны

-смартфоны

-iPhone

-Android

-Notebooks/netbooks (Windows/Linux/Mac)

• Важно! Пинкод на компьютере с которого отправляется файл, запрашиваться не должен. Допускается вариант — когда пинкод надо ввести только на устройстве на которое идет пересылка файла. Например при каждом подключении всегда надо ввести один и тот же пинкод, к примеру «1111».