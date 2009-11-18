Добавление пункта в контекстное меню

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Для Windows Mobile начиная от 5.0 включительно и до 6.5 включительно, необходимо на C/C++/C# разработать приложение которое добавляет новый пункт в контекстное меню вызываемое после выделения слова и долгого нажатия стилусом. Пункт должен добавляться во все стандартные приложения WM (такие как IE, документы Office и пр.) а также по возможности в Opera, Haali Reader, AlReader Light, Adobe Reader. Программа также должна уметь обрабатывать клик по данному пункту меню и возвращать выделенное слово.

14 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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