Добавление пункта в контекстное меню

Для Windows Mobile начиная от 5.0 включительно и до 6.5 включительно, необходимо на C/C++/C# разработать приложение которое добавляет новый пункт в контекстное меню вызываемое после выделения слова и долгого нажатия стилусом. Пункт должен добавляться во все стандартные приложения WM (такие как IE, документы Office и пр.) а также по возможности в Opera, Haali Reader, AlReader Light, Adobe Reader. Программа также должна уметь обрабатывать клик по данному пункту меню и возвращать выделенное слово.