Подправить код iOS

Мобильные приложенияЗавершен1 заявка168 просмотров
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Надо подрихотовать код

https://github.com/insurgentgames/Skeleton-Key-iOS/

чтоб он в новом XCode 4.3 с iOS 6.1 билдился.

Он сейчас выбрасывает какое то сообщение и не грузит приложение.

Думаю для программиста iOS, Делов пару минут.

iOS
10 лет назад
maridansoft
Малхасян 
44 годаАвстрия
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2 года назад
25 отзывов
Выбранный исполнитель
petrok
Петр 
40 летБеларусь
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