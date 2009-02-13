Программа обмена картинками на JAVA, Bluetooth

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок186 просмотров
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Нужно разработать прграмму:

Программа скачивается с сайта и устанавливается на мобильный телефон, самораспаковывающимся файлом. Модельный ряд поддерживаемых телефонов – максимально возможный. Грубо – телефоны, у которых есть Bluetooth и карта памяти.

Каждая скачанная программа получает свой индивидуальный номер. Также при скачке пользователь получает уникальную картинку.

Программа, в активном состоянии, должна автоматически начать сканировать на предмет устройств, с установленной программой. Если программа находит такое устройство – автоматически начинает обмен картинками. Программа отсылает картинку, полученную при скачке программы, и принимает аналогичную картинку от другого устройства.

15 лет назад
kurochkins
Slave Web 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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