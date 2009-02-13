Программа обмена картинками на JAVA, Bluetooth

Нужен Автоответчик для мобильного телефона, который сам берет трубку при входящем звонке определенного номера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать прграмму:
Программа скачивается с сайта и устанавливается на мобильный телефон, самораспаковывающимся файлом. Модельный ряд поддерживаемых телефонов – максимально возможный. Грубо – телефоны, у которых есть Bluetooth и карта памяти.
Каждая скачанная программа получает свой индивидуальный номер. Также при скачке пользователь получает уникальную картинку.
Программа, в активном состоянии, должна автоматически начать сканировать на предмет устройств, с установленной программой. Если программа находит такое устройство – автоматически начинает обмен картинками. Программа отсылает картинку, полученную при скачке программы, и принимает аналогичную картинку от другого устройства.
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