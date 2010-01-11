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Разработка мобильного клиента кл.-серв. приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи мобильной клиента: предоставление пользователю информации (адрес, телефоны, описание) о интересующей его компании, с возможностью позвонить на указанные телефоны.
Требования к интерфейсу: необходим интерфейс приложения оформленный в корпоративном стиле (сам стиль уже разработан).
Установка мобильного клиента: с помощью ссылки рассылаемой через смс.
Схема работы: при заинтересованности пользователя в информации о той или иной компании, пользователь загружает в телефоне мобильный клиент, который по GPRS (протокол JSON) запрашивает удаленный сервер о списке категорий (сфер деятельности) существующих в базе данных компаний, после получения списка выводит его на экран. Пользователь выбирает одну из списка, после чего клиент снова отправляет запрос на сервер, получая либо уточненный список категорий, либо уже список компаний (в зависимости от структуры базы данных).
Для удобства пользователя необходима сортировка списка компаний по их характеристикам: название, улица.
Сервер уже поднят, тестовая база данных создана, спецификация функций написана.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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