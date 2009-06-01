Разработка приложения для iPhone

Требуется разработчик приложения для iphone.

Очень желательно наличие своего iPhone. Необходимо портфолио (опыт разработки).

Стоимость и ТЗ оговаривается позже. На данном этапе нужно найти опытного человека.

Все предложения оставляем здесь. В ЛС можно высылать только ссылки на портфолио. Большим плюсом будут ссылки на appstore с возможностью скачать Ваше приложение оттуда.

В услугах компаний не нуждаемся, только фрилансеры!

Приоритет резидентам РФ.