Подписывание приложения для Symbian

Сделали мидлет, у негго есть операциия автоматического чтения смс по заданому порту и автозапуск после прихода смс, а также чтение и запись данных с\на флеш карту. В телефоне работает все без проблем, настроил полномочия и вперед, в смартфоне же постоянно идут запросы на чтени\запись данных. Слышали, что решение состоит в подписывании приложении, кто может это сделать?